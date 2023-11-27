На Бахмутському напрямку ворог активізував використання дронів-камікадзе.

Російські окупанти продовжують вести активні наступальні дії у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця".

"На Куп’янському напрямку для штурмів українських позицій використовують підрозділи, сформовані з колишніх ув’язнених шторм, шторм z, шторм v. Фіксується присутність колишніх так званих "вагнерів", які теж долучаються до штурмів", - повідомив генерал-полковник, командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський у Telegram.

За його словами, жодних успіхів на даному напрямку російські окупанти не мають. Генерал додав, що бойові дії тривають неподалік Іванівки, Синьківки Харківської області.

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Сирський зазначає, що на Лиманському напрямку ворог намагається штурмувати в районі Серебрянського лісу. При цьому активно застосовує бомбардувальну, винищувальну авіацію та гелікоптери вогневої підтримки.

"На Бахмутському напрямку російські окупанти не полишають спроб витіснити українські підрозділи з позицій у Кліщіївці. На цьому напрямку російські окупанти активізували використання дронів-камікадзе", - розповів командувач Сухопутних військ Збройних сил України і додав, що ніяких успіхів ворог не добивається.

Сирський поінформував, що з початку листопада російські окупанти втратили 8690 особового складу. При цьому знищено або пошкоджено було 1002 одиниці військової техніки, з яких 109 танків, 175 бойових броньованих машин та понад двісті артилерійських систем та мінометів різного калібру.

Війна в Україні - "вагнерівці" на фронті

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада британська розвідка повідомила, що в РФ спостерігаються ознаки реабілітації окремих членів приватної військової кампанії "Вагнер" після невдалого заколоту Євгена Пригожина у червні 2023 року.

Зокрема, 14 листопада 2023 року окремій групі "вагнерівців" видали офіційні посвідчення ветеранів. Це перший випадок, коли членів "Вагнера" офіційно визнали ветеранами.

Водночас за даними ISW, колишні "вагнерівці" відмовляються служити у російській армії.

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