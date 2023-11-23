Зокрема, бойовики "Вагнера" почали отримувати ветеранські посвідчення і відповідні бонуси.

В Російській Федерації спостерігаються ознаки реабілітації окремих членів приватної військової кампанії "Вагнер" після невдалого заколоту Євгена Пригожина у червні 2023 року.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки.

Зокрема, 14 листопада 2023 року окремій групі "вагнерівців" видали офіційні посвідчення ветеранів. Це перший випадок, коли членів "Вагнера" офіційно визнали ветеранами.

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"Російське міністерство оборони започаткувало нову систему, яка дозволяє ветеранам "Вагнера" отримувати ветеранські посвідчення і відповідні бонуси. Група "Вагнера" нещодавно увійшла до командної структури Національної гвардії Росії (Росгвардії)", - наголошується у повідомленні.

"Досить імовірно, що це свідчить про реабілітацію деяких елементів "Вагнера" російською адміністрацією", - сказано у повідомленні.

Як відзначає розвідка, це відбувається після довгого періоду невизначеності щодо того, як російська влада буде ставитися до персоналу "Вагнера" після заколоту і невдалого "Маршу за справедливість" у червні 2023 року.

Невдалий заколот ПВК "Вагнер"

Як повідомляв УНІАН, 23 червня засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин відправив своїх бійців до Москви з "маршем справедливості", щоб відсторонити від посади міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова. Їх лідер бойовиків неодноразово звинувачував у неефективності ведення війни проти України.

Тоді найманці захопили Ростов-на-Дону і пройшли декілька областей Росії. На своєму шляху вони збили шість гелікоптерів армії РФ та один літак, внаслідок чого загинуло більше 10 російських військових.

У 200 кілометрах від російської столиці Пригожин зупинив війська і наказав їм повертатися. Заявлялося, що це сталося після переговорів з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, який пообіцяв "вагнерівцям" безпеку.

23 серпня, рівно через два місяці після заколоту, в Тверській області розбився літак Пригожина, на борту якого перебував сам ватажок ПВК і його соратники.

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