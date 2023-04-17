Ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру та мирне населення України.

Минулої доби українські захисники відбили 60 атак ворога на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Пекельні бої тривають в районі Бахмута та Мар’їнки.

Як повідомляє Генштаб станом на 6:00, протягом минулої доби російські війська завдали 25 ракетних ударів із ЗРК С-300 по мирних містах Запоріжжя, Комишуваха Запорізької області та Снігурівка на Миколаївщині; а також 42 авіаційних удари.

Крім того, противник здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та інфраструктурі населених пунктів. У зв'язку з цим є загиблі та поранені серед мирного населення, зруйновано і пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, цивільні навчальні заклади, лікарні, церкви та інше. У Генштабі попередили, що ймовірність ракетних ударів залишається високою.

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На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наразі не виявлено ознак формування наступальних угруповань противника.

Російські загарбники обстріляли населені пункти Свеса, Шалигине, Бунякине, Білопілля, Іскрисківщина, Шпиль, Волфине, Юнаківка, Басівка і Велика Писарівка Сумської області, а також Ветеринарне, Нескучне, Огірцеве, Вовчанськ, Бочкове, Мала Вовча, Землянки та Тополі на Харківщині.

На Куп’янському напрямку РФ здійснила обстріли населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Западне та Кіндрашівка Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі північніше населеного пункту Григорівка та неподалік Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Іванівка, Спірне і Торське на Донеччині.

На Бахмутському напрямку росіяни продовжують вести наступальні дії. Не припиняються бої за місто Бахмут. Противник провів безуспішні атаки в районах Хромового та Іванівського. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Новодмитрівка, Північне, Плещіївка та Щербинівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку загарбники вели наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Водяного, Первомайського та Невельського, успіху не мав. Здійснив обстріли більш як 15 населених пунктів. Серед них - Новокалинове, Авдіївка, Тоненьке, Водяне, Первомайське та Нетайлове.

На Мар’їнському напрямку ЗСУ відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області. Ворожих обстрілів також зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Максимільянівка, Побєда та Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку поточної доби інтервенти наступальних дій не проводили, однак обстріляли населені пункти Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка та Времівка на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог зараз обороняється. Протягом доби обстріляв понад 40 населених пунктів. Серед них – Времівка і Новопіль Донецької області; Червоне, Чарівне, Оріхів, Новопавлівка та Степове Запорізької області; Золота Балка, Козацьке, Львове і Микільське Херсонської області, а також місто Херсон.

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