Українські війська уразили пункт управління, район зосередження живої сили та склади окупантів.

На Запорізькому та Херсонському напрямках російські окупанти перейшли до оборони. Протягом доби ворог обстріляв понад 40 населених пунктів України, серед яких Времівка і Новопіль Донецької області; Червоне, Чарівне, Оріхів, Новопавлівка та Степове Запорізької області; Золота Балка, Козацьке, Львове і Микільське Херсонської області, а також місто Херсон.

Як повідомляється у зведенні Генштабу станом на 6:00, українська авіація за минулу добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів. ЗСУ вдалось збити 4 ворожих БпЛА (2 - типу "Орлан-10", 1 розвідувальний "Елерон" та 1 дрон-камікадзе "Ланцет").

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, район зосередження живої сили, склад пально-мастильних матеріалів та 2 склади боєприпасів окупантів.

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За даними Генштабу, загальні втрати РФ в Україні 16 квітня становлять приблизно 182 тис. 070 осіб.

Останніми днями ЗСУ б’ють власні рекорди за кількістю одночасно взятих у полон окупантів. Лише за один раз до обмінного фонду України під Бахмутом потрапили 40 росіян, а під Мар'їнкою - 14.

Як пише FT, контрнаступ ЗСУ буде важким, але оборону РФ реально прорвати.

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