На Запорізькому та Херсонському напрямках російські окупанти перейшли до оборони. Протягом доби ворог обстріляв понад 40 населених пунктів України, серед яких Времівка і Новопіль Донецької області; Червоне, Чарівне, Оріхів, Новопавлівка та Степове Запорізької області; Золота Балка, Козацьке, Львове і Микільське Херсонської області, а також місто Херсон.
Як повідомляється у зведенні Генштабу станом на 6:00, українська авіація за минулу добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів. ЗСУ вдалось збити 4 ворожих БпЛА (2 - типу "Орлан-10", 1 розвідувальний "Елерон" та 1 дрон-камікадзе "Ланцет").
Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, район зосередження живої сили, склад пально-мастильних матеріалів та 2 склади боєприпасів окупантів.
Війна в Україні: останні новини
За даними Генштабу, загальні втрати РФ в Україні 16 квітня становлять приблизно 182 тис. 070 осіб.
Останніми днями ЗСУ б’ють власні рекорди за кількістю одночасно взятих у полон окупантів. Лише за один раз до обмінного фонду України під Бахмутом потрапили 40 росіян, а під Мар'їнкою - 14.
Як пише FT, контрнаступ ЗСУ буде важким, але оборону РФ реально прорвати.