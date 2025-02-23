Дрон відправлений для дорозвідки, зафіксував що вся бронетехніка була знищена пожежею, яка виникла після ураження.

Оператори безпілотників підрозділу "Птахи Мадяра" знищили російську бронетехніку в ангарі на дистанції понад 20 км. Відпрацювали FPV-дрони на оптоволокні.

Відео атаки оприлюднив командир бригади Роберт Бровді "Мадяр" у своєму Telegram-каналі. Росіяни сховали бронетехніку в ангарі, але бетонну схованку виявили за допомогою "розвідки боєм" FPV-дроном на оптоволокні.

Всього в ангарі було сховано 2 бронеавтомобілі, та 2 БМП. Після цього один з бронеавтомобілів був уражений за допомогою дрону. Добити решту бронетехніки прилетіли ще два звичайних дрони.

Уражений бронеавтомобіль загорівся, однак другу машину, яка стояла поруч з ним окупанти все ж встигли відігнати. Втім, внаслідок другого нальоту дрони уразили обидві БМП.

Дрон відправлений для дорозвідки, зафіксував що вся бронетехніка була знищена пожежею, яка виникла після ураження.

Також "Мадяр" показав знищення ще 3 танків, 3 БМП, 1 БТР та одної одиниці автотранспорту. Зокрема було показано як одним FPV дроном вдалось знищити БМП та танк - обидві машини попередньо підірвались на протитанкових мінах, таким чином що зупинились впритул одна біля одної. Тому, після того, як в ураженого дроном танка здетонував боєкомплект, було знищено обидві машини. Також було показано ураження 9 одиниць буксованої артилерії.

Ситуація на фронті

Як розповідав ексспікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов, ситуація на фронті в Україні далека від стабільної, вона надзвичайно складна особливо в районі міст Торецьк і Часів Яр Донецької області. Крім того, кризові наслідки може мати ситуація, яка зараз розгортається на Куп'янському напрямку в Харківській області.

Нагадаємо, 19 лютого в моніторинговому проєкті DeepState повідомили, що російські війська захопили одразу два населені пункти на Донеччині - Дачне та Зеленівку. А 21 лютого окупанти зайшли в Новоочеретувате.

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