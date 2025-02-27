Дрони з цим модулем зможуть долати відстань у понад 20 кілометрів.

Сили безпілотних систем провели випробування оптоволоконного модуля української розробки "Шовкопряд".

Як повідомляє прес-служба СБС, ця передова технологія відкриває нові можливості для бойового застосування. "Шовкопряди" можна встановлювати не лише на FPV-дрони, а й на наземні роботизовані комплекси, а також забезпечити керування надводними та підводними безпілотними системами.

Зазначається, що розробникам вдалося максимально спростити його, зробивши не лише зручним, а й ефективним у бойових умовах. Крім того, розробники зазначають, що при керуванні такими дронами не використовується радіоефір. А тому, зафіксувати місце запуску дрона засобами РЕБ неможливо:

"FPV-дрони, оснащені "Шовкопрядом", легкі, маневрені та здатні долати відстані понад 20 км. Це дає українським безпілотникам ще більшу перевагу на полі бою. Сили безпілотних систем продовжують масштабувати використання оптоволоконних модулів, інтегруючи їх у бойові платформи різних типів".

Дрони на оптоволокні:

У січні журналісти Defense Express писали, що Україні вдалося створити дрон на оптоволокні, який здатен долати відстань у 41 кілометр. Зазначалося, що це поки що найвищий показник, який фіксувався у відкритих джерелах.

Тим часом журналісти Business Insider відмічають, що дрони зі штучним інтелектом, а також БПЛА на оптоволокні можуть "змінити правила гри" на фронті. Ці безпілотники поки що не набули широкого поширення, але щойно це станеться, вони повністю змінять спосіб ведення війни дронами.

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