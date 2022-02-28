У Харкові тривають обстріли.

27 лютого російські окупанти атакували Харків та область. В результаті обстрілів багато мирних жителів поранені, а також є і вбиті.

Генеральний штаб ЗСУ показав, як солдати країни-агресора сьогодні обстріляли Харків. На ролику чутні потужні вибухи і крики місцевих.

"Обстріл російськими окупантами житлових кварталів Харкова 28.02.2022. Для Гааги. Нелюди! Бий окупантів", - йдеться в описі до відео.

Також в мережі поширюються й інші відео обстрілів.

Нагадаємо, раніше мера міста на Харківщині Олександра Брюханова затримали за держзраду.

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