Список полонених, які нібито були на літаку, містить імена українців, яких Росія вже обміняла.

Поширювана владою Російсько Федерації інформація про тое, що на збитому напередодні літаку Іл-76 перебували 65 українських військовополонених для узгодженого обміну, може не вібповідати дійсності. Про це у своїй статті для Forbes пише військовий аналітик Девід Екс.

"Це може бути брехнею. На відео з місця катастрофи не видно багато тіл. Повідомляється, що список полонених, які, як стверджували росіяни, були на Іл-76, містить імена українських військовополонених, яких Росія вже обміняла", - зазначає експерт.

За його словами, докази, швидше за все, вказують на справжнє збиття законної військової цілі, а не на терористичне випадкове вбивство українських полонених їхнім власним урядом.

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"Те, що українська авіація могла збити вантажний літак, який летів над Бєлгородом, нікого не повинно дивувати. Харків добре захищений одними з найкращих в Україні засобів протиповітряної оборони західного виробництва, очевидно включаючи одну з трьох батарей американських ракет Patriot. ...Інакше кажучи, росіяни повинні були знати, що краще не направляти великий повільний транспортний літак у можливу зону влучення ракет", - резюмує експерт.

Падіння Іл-76 під Бєлгородом

Вранці 24 січня під Бєлгородом розбився військовий транспортний літак Іл-76. В РФ стверджують, що загинуло понад 70 осіб і це нібито були полонені українці, яких готували до обміну. Згодом Генштаб ЗСУ зробив заяву після аварії Іл-76. Там зазначили, що Сили оборони продовжать знищувати військовотранспортні літаки РФ, які доставляють до Бєлгорода ракети для обстрілу Харківської області.

Також у ГУР заявили, що не мають достовірної інформації з приводу того, хто знаходився на борту збитого Іл-76. Водночас розвідники підтвердили, що на 24 січня було заплановано обмін полоненими, проте він так і не відбувся. При цьому Україна зробила все необхідне від себе – зокрема, привезла російських полонених на узгоджене місце.

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