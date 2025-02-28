Ворог зазнає величезних втрат, на всіх дорогах – кладовища російської техніки.

В Курській області (РФ) знов помічені солдати з КНДР, яких Пхеньян відправив воювати на боці Кремля. За словами українського військового, північнокорейські підрозділи змінили тактику – пересуваються меншими групами та намагаються атакувати ЗСУ.

Як повідомив в ефірі телемарафону командир роти БПЛА 1-го десантного штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади Станіслав Краснов, наразі ситуація на Курщині напружена, росіяни активно штурмують позиції Сил оборони України, застосовують техніку та багато піхоти.

За його словами, помічені у лавах ворога й солдати з КНДР.

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"Дійсно, були великі групи піхоти, які, скоріш за все, складалися з північнокорейських солдатів. Тактика у них дещо змінилася. Якщо в перші рази, коли вони намагалися штурмувати, робили це великими групами. До 50 людей доходило – такими натовпами ходили через поля. Та, відповідно, зазнали дуже великі втрати від артилерії, БПЛА. Зараз вони дещо змінили тактику. Так би мовити, навчені гірким досвідом", - розповів Краснов.

Він пояснив, що наразі північнокорейські солдати пересуваються меншими групами – по 8-10 осіб. Водночас це все одне більше, ніж чисельний склад російських груп.

"Але вони зменшили кількість груп і на деяких напрямках намагалися знов штурмувати, намагалися прорвати нашу лінію оборону. Та за даними розвідки, це були як раз північнокорейці", - каже командир роти.

За його словами, загалом на Курщині ворог зазнає величезних втрат, на всіх дорогах – кладовища російської техніки, "перехрестя забиті", але окупанти не припиняють спроби прорвати оборону українських воїнів.

"Вони полями їздять, намагаються пересуватися по-різному своїми піхотними групами. На цей час ситуація важка, але ми все одне тримаємо свої позиції...", - наголосив Краснов.

Він також розповів, що до українського полону потрапила певна кількість росіян, та всі вони розповідають аналогічні історії того, як потрапили на фронт. Нібито їм пропонують вибирати між в’язницею, де їх нібито катують, та фронтом.

КНДР у війні проти України

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що певний час на фронті військових з КНДР не спостерігалось. Про це заявив старший офіцер відділу комунікацій 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, старший сержант Петро Гайдащук. За його словами, у січні насиченість фронту північнокорейцями була досить високою, особливо в районі, за який відповідає Галицька бригада. Потім ЗСУ їх певний час не спостерігали. Припускалося, що зазнавши досить великі втрати, які спричинені їхньою тактикою підрозділи КНДР відійшли.

Згодом президент України Володимир Зеленський на пресбрифінгу перед Мюнхенською конференцією заявив, що Росія, ймовірно, перекине ще близько 2-3 тисяч північнокорейських військових у Курську область. За його словами, Україна "не знає чітко" їхню кількість, але приблизно може порахувати, коли вони там є.

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