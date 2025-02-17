Останніми днями на фронті військових із Північної Кореї не спостерігають. Про це заявив старший офіцер відділу комунікацій 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, старший сержант Петро Гайдащук в етері Radio NV.
"Якщо брати січень, то насиченість фронту північнокорейцями була досить високою, особливо в районі, за який відповідає Галицька бригада. Зараз інформація, що вони є частково є достовірною. На нашому відтинку фронту ми їх не спостерігаємо. Переважно сусідні бригади ще мали з ними справу декілька днів тому. Зараз поки вони зникли. Ми припускаємо, що понісши досить великі втрати, які спричинені їхньою тактикою, насамперед, вони відійшли", - сказав він.
За словами військового, наразі не зрозуміло, чому солдати КНДР відійшли: чи це пауза, чи перегрупування.
Також він підтвердив, що північнокорейці справді не здаються в полон.
"Є такий факт. Так само, як і росіяни. Якщо брати, наприклад, росіян, то перед штурмом, перед тим, як вони потрапляють на фронт, з ними проводять відповідну роботу і розповідають про те, що вони начебто вступлять в бойові дії з НАТО або з нацистами, фашистами, і що в полон здаватися їм не бажано, тому що до них будуть застосовані тортури, нелюдське відношення. Що говорять корейцям, ми не можемо сказати, але так, вони не здаються в полон", - розповів Гайдащук.
Крім того, він офіцер розповів, що росіяни застосовують техніку для перекидання великих штурмових груп, а корейці не використовують техніку, а йдуть великими групами до півсотні людей. Він зазначив:
"Вони можуть подолати по 10-15 кілометрів, вони непогано орієнтуються на місцевості, подолавши, наприклад, цю відстань вони вже вступають в штурмові дії. Вони біжать в напрямку наших позицій, ігноруючи артилерію або дрони, переступаючи через своїх, якщо ті поранені або загиблі, і намагають застрибнути до нас в окопи, щоб вступити в ближній бій".
Військові з КНДР на Курщині - що відомо
Як повідомляв УНІАН, 31 січня Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили, що впродовж трьох тижнів в Курській області РФ не фіксують присутність північнокорейських військ.
Водночас, 4 лютого керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що близько восьми тисяч північнокорейських солдатів усе ще воюють у Курській області Росії. Він зазначив, що активність військових КНДР в останні дні скоротилася через важкі втрати. Водночас він зазначив, що повідомлення ЗМІ про те, що ці війська не були помічені на передовій протягом кількох тижнів, "невірні".