Воювати їм довелося проти "диявольських дронів", які завдяки інфрачервоному датчику знаходять цілі навіть уночі.

Північнокорейський рядовий Рі відслужив 10 років у Народній армії Північної Кореї. Він досвідчений снайпер в елітному підрозділі.

Як пише The Times, його привчили витримувати екстремальний холод і дисципліну. За 10 років він жодного разу не бачив батьків. А за кілька місяців до звільнення опинився на передовій у Курській області. "Мене відправили в Росію нібито вчитися, а в підсумку ми воювали під Курськом", - сказав він.

Він бачив, як його товаришів по службі розривало на частини навколо нього, сам дістав важке поранення і потрапив у полон. Тепер разом з іншим північнокорейським солдатом він уперше поговорив із журналістом.

Відео дня

"Я єдиний, хто залишився [живим з мого підрозділу]. Це був мій перший досвід справжнього бою. Коли я побачив тіла товаришів, у моїй голові пронеслося безліч думок. Деякі підірвали себе [щоб уникнути полону]...", - розповів він.

Видання зазначило, що Рі і ще один 21-річний солдат на ім'я Бек, були членами Сил спеціальних операцій Корейської народної армії (KPASOF).

Він сказав, що у них було мало прямих контактів з російськими солдатами, вони спілкувалися за допомогою додатків для перекладу на смартфонах, технології, яку він ніколи раніше не бачив. Він сказав, що холод у Курську - ніщо порівняно із зимою на півночі Північної Кореї, де "сеча замерзає, щойно торкається землі".

Він розповів, що офіцери Міністерства державної безпеки, прикріплені до кожного підрозділу, брехали їм, що оператори безпілотників з української сторони - південнокорейці.

А от їхня підготовка у Владивостоці "полягала не тільки у фізичній витривалості. Вона була ідеологічною. Гірські марші, навчання на витривалість, стрільба... все це підживлювалося чистою силою волі. Кинути навчання вважалося ганьбою, тому ми тренувалися так, немов від цього залежало наше життя". За словами Рі, у складі було близько 2500 північнокорейських солдатів.

Рі був поранений під час удару дрона. Йому пошкодило руку і щелепу. Усіх солдатів, які були з ним, убило. "Куля пройшла через мою руку, розтрощила кістку, а потім влучила в щелепу, повністю її розтрощивши", - розповів він, хоча в українському полоні його вилікували, і тепер він може хоча б говорити.

Рі підтвердив, що північнокорейців закликали вбивати себе, а не здаватися в полон. "Якби в мене була граната, можливо, я б спробував накласти на себе руки. У нашій армії полон вважається зрадою", - пояснив він.

Його товариш Бек спростував заяви про те, що північнокорейських солдатів використовували як "приманку", щоб виманювати дрони і збивати їх. "Це перший раз, коли я про це чую", - сказав він.

Видання зазначило, що після потрапляння в полон у Бека були перев'язані руки, але не через травми, а щоб він не міг собі нашкодити.

Бек сказав, що він хотів повернутися в Північну Корею, але Рі сказав, що він "на 80 відсотків вирішив" втекти в Південну Корею. Він зазначив, що майже всі в його підрозділі загинули. "Нікого не залишилося. Більшість із нас - лише діти", - сказав він.

Солдати КНДР у полоні

На початку року президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ вдалося взяти в полон двох солдатів КНДР. Один із них заявив, що хоче залишитися в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: