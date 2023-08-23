Він зазначив, що Крим можна повернути, а загиблих людей – ні, тому всі вбивці та терористи, хто віддавав прикази – всі вони повинні відповідати.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував майбутнє покарання для російського диктатора Володимира Путіна та для всіх причетних до вбивства людей в Україні.про це глава держави сказав на брифінгу за підсумками третього саміту Кримської платформи.

Він зокрема зазначив, що це питання порушуватиметься на Кримській платформі, а також на засіданні Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Тут так: якщо Україна не порушує це питання, про нього всі почнуть потихеньку забувати. Це наша проблема та наше завдання – поєднувати світ навколо наших проблем. Не плакатися на тих чи інших партнерів, а самим працювати", - сказав президент.

Водночас, коментуючи, за які саме злочини має бути покараний Путін, Зеленський зазначив, що він "не Гаазький трибунал".

"Мені важко сказати, за що Путін відповість. Наше завдання – щоб відповів він і не лише він, усі люди, які забрали наші території, забрали життя наших людей. Крим можна повернути. Загиблих людей – на жаль, не можна. Тому питання справедливості. Всі ці вбивці та терористи, хто віддавали прикази – всі вони повинні відповідати", - підкреслив президент.

Інші заяви президента - це цікаво

За словами президента, зараз Україні "не потрібно" переконувати західних партнерів у тому, що Україні потрібна їхня підтримка в обороні від російської агресії.

Також, щодо перспективи надання Україні американських далекобійних ракет, президент запевнив, що над цим питанням зараз працюють.

Також президент розповів, у які терміни Україна отримає обіцяні 60 винищувачів F-16.

Також, коментуючи контрнаступ, президент зазначив, що проблемою залишається гостра нестача бойової техники, тому її доводиться використовувати дуже обережно та економно. Також президент зізнався, що військове командування зверталося до нього "щодо можливості більше мобілізовувати" людей на фронт, ніж є зараз.

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