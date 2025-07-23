Спроби ДРГ прорватися у місто будуть і надалі, впевнений Прібильнов.

Станом на зараз бої ідуть не за саме місто Покровськ, а на його південних околицях. Про це повідомив офіцер відділення комунікацій 155 окремої механізованої бригади "Анна Київська" Артем Прібильнов, пише Суспільне.

"Наразі бої йдуть не за сам Покровськ. Це південні околиці: поля, околиці населеного пункту Шевченко, де ворог намагається накопичуватись", - розповів військовий.

За його словами, окупантів виявляють ще на підступах, "розвідка "веде" їх до позицій, де вони можуть бути знищені максимально ефективно, і це відбувається".

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"Йде постійна робота. Ворог намагається далі тиснути. Вони підтягнули резерви і намагаються прорватись", - зазначив Прібильнов.

Він також розповів, що нещодавно війська РФ зробили спробу атакувати українські позиції на бронетехніці.

"Нещодавно ми відбили кілька штурмів, також був перший із березня штурм броньованих груп, який також наша бригада знищила: це були кілька "коробочок" та підрозділи на мотоциклах", - розповів офіцер.

Він повідомив, що російські диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) намагались прорватися у Покровськ і раніше. На думку військового, ці спроби триватимуть.

"Такі спроби непоодинокі, вони велись ще декілька місяців тому. Це тактика ворога, він постійно намагається просочитися, прощупати бойові порядки різних бригад, суміжників тощо. Вони будуть дійсно продовжувати намагатися робити розвідку боєм, просочитися десь", - зазначив Прібильнов.

Ситуація на Донеччині: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, РФ має успіх на Донеччині. У DeepState розповіли, що за минулу добу російські війська просунулися біля семи населених пунктів регіону: Олександрограду, Комара, Воскресенки, Диліївки, Торського, Карпівки та у Леонідівці.

Днями українські військові підтвердили проникнення російських диверсантів у Покровськ. Як розповіли журналістам у ЗСУ, перші групи російської піхоти в місті були зафіксовані ще 17 липня. За словами бійців, Сили оборони докладають зусиль для ліквідації диверсійних груп окупантів.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Покровськ тримається вже рік. За його словами, оборона міста стала можливою значною мірою завдяки рішучості українських військ та створенню бар'єрів, таких як мінні поля, що призвели до 30-відсоткових втрат серед російської техніки на цій ділянці фронту.

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