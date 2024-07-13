У Пентагоні зазначили, що відповідно до ситуації на полі бою США змінюють свої підходи.

Позиція США щодо можливостей застосування американської зброї по військових об’єктах на території Росії залишається незмінною після саміту НАТО. Про це заявила на брифінгу у п'ятницю заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх.

"Наша політика залишається незмінною", - заявила Сінгх, коментуючи заклики України послабити обмеження.

Посадовиця також нагадала, що США дозволяють удари своєю зброєю за лінію кордону, коли Росія атакує з іншого боку. Також вона додала, що відповідно до ситуації на полі бою США змінюють свої підходи.

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"Але зараз ми не дозволяємо застосування ATACMS для ударів углиб Росії", - сказала Сінгх.

Водночас ЗСУ мають інше далекобійне озброєння, яке надали не США, підкреслила Сінгх.

Удари по території Росії

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що удари по російських військових базах, які розташовані в глибокому тилу Російської Федерації і використовуються для запуску ракет по цивільних об'єктах в Україні, - це не риторика, а план.

За його словами, в Україні розуміють, з яких військових баз росіяни атакують Україну і де розміщуються російські різні види озброєння, які застосовуються для ударів по нашій країні.

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