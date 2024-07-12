'Удари вглиб Росії': Подоляк пояснив, що мається на увазі під цим терміном

За його словами, це про системну руйнацію насамперед авіабаз, на яких базується стратегічна авіація, що завдає ударів по цивільному населенню України.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк пояснив, що мається на увазі під терміном "удари вглиб Росії".

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, зазначивши, що йдеться не про "символічні, демонстраційні поодинокі удари заради ударів".

"Що насправді мається на увазі під терміном "удари вглиб Росії"? Безумовно, йдеться не про символічні, демонстраційні поодинокі удари заради ударів… Це про системну руйнацію насамперед авіабаз, на яких базується стратегічна авіація, що зі свого боку завдає навмисних масованих ударів по цивільному населенню та цивільних об’єктах України. Це також руйнація інфраструктури та забезпечення війни. Це руйнація військових виробництв і місць накопичення ресурсів", - зазначив Подоляк. Відео дня

Він додав, що правильна стратегія передбачає ослаблення Росії за трьома напрямами: підвищення вартості війни, руйнація логістики і збільшення часу постачання ресурсів та техніки на поле бою, а також загальне скорочення ресурсності.

Удари по території Росії

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що удари по російських військових базах, які розташовані в глибокому тилу Російської Федерації і використовуються для запуску ракет по цивільних об'єктах в Україні, - це не риторика, а план.

За його словами, в Україні розуміють, з яких військових баз росіяни атакують Україну і де розміщуються російські різні види озброєння, які застосовуються для ударів по нашій країні.

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