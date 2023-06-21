Монолог запустили на кордоні у межах батлу з українськими воїнами.

На кордоні Білорусі та України продовжується гастрономічний батл. Цього разу в хід пішла горілка.

Як повідомляють білоруські пабліки, підконтрольні режиму Лукашенка силовики запустили аудіо з дивним монологом про горілку, натякнувши, що українці надмірно вживають алкоголь.

"Горілка - дуже дієвий засіб зняття стресу. Ось чому у годину дійсної небезпеки і народ служивий, і народ цивільний цілком справедливо закладає за комір. Правильним буде зробити висновок, що горілка - це необхідний та постійний супутник неминучої української перемоги", - заявив жіночий голос українською.

У дивному зверненні також порівняли пляшку горілки із гранатою та заявили, що вона "вселяє дух перемоги".

"Тільки перемагати і залишається... Перемагати до останнього українця. Але від перемог теж можна втомитися... Отож, товариші українці, коли вам набридне перемагати, або коли закінчаться запаси переможної горілки, просто переходьте на наш бік, не пошкодуєте", - заявив голос.

Що передувало

20 червня українські прикордонники продовжили тролити колег із Білорусі, яка допомагає Росії у її війні проти нашої країни. Один з охоронців кордону зізнався, що одного разу сусідів "атакували" дрони з картоплею.

Раніше українські прикордонники вигадали новий спосіб кошмарити колег у Білорусі – сигналом повітряної тривоги. Так намагаються показати тим, хто не визначився, на чиєму він боці, що повітряна тривога – це страшно.

Крім цього, на державному білоруському телеканалі випустили сюжет про те, що українські прикордонники повісили в лісі манекен у російській військовій формі. Йому також дали імʼя –Валера. Білоруські прикордонники заявили про "психологічний тиск та залякування".

Вас також можуть зацікавити новини: