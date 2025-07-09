Зі сторони Торецька і Часового Яру російським загарбникам не вдається просунутися в напрямку Костянтинівки.

Основні сили в рамках літньої наступальної кампанії російські загарбники зосередили у східній частині Покровського напрямку, щоб намагатися просуватися в бік Костянтинівки. Угруповання окупантів налічує понад 100 тисяч особового складу. Про це речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов розповів в ефірі телеканалу "Суспільне".

Він розповів, що наразі на фронті виокремилися два головні напрямки – це Покровський (особливо у східній частині в напрямку Костянтинівки) і Новопавлівський (спроба окупантів вийти на адміністративну межу Донеччини та Дніпропетровщини). На обох ділянках "дуже гаряче".

Також повідомив про певне пожвавлення дій з боку загарбників на Лиманському напрямку, але, наголосив, усі інші напрямки у зоні відповідальності "Хортиці" сильно "впали".

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"Дуже сильно впали за кількістю боєзіткнень. Дуже помітно, що росіяни роблять саме великий акцент на Новопавлівському та на Покровському, і там точаться найбільш активні бої зараз", - зазначив Трегубов.

За його словами, щодо Новопавлівського напрямку, то росіяни здійснюють інформаційні провокації, які постійно доводиться спростовувати, зокрема, про буцімто їхнє заходження на Дніпропетровщину. Він зазначив, що населений пункт Дачне Дніпропетровської області повністю контролюють Сили оборони України.

Речник додав, що на Новопавлівському напрямку окупанти чинять максимальний тиск на всі населені пункти вздовж адмінкордону.

"Якщо говоримо про Покровський напрямок, там ситуація справді складна. Там усі зусилля зосереджені на тому, щоби не дати росіянам йти далі на північ", - повідомив Трегубов.

Також він розповів, що в районі Торецька і Часового Яру впала кількість боєзіткнень. Там росіяни намагаються пройти, але, якщо порівнювати поточну ситуацію з попередніми етапами штурмів, ці спроби кількісно незначні.

"Вони більше пересунули спроби на Покровський напрямок. І Торецьк, і Часів Яр були їхніми спробами вийти на Костянтинівку. Ці спроби були невдалими. Зараз у них третя спроба вийти на Костянтинівку, але вже з боку Покровського напрямку. Власне, там вони й зосередили всі зусилля. У Торецьку і Часовому Яру, мені здається, вони вже втратили надії і, скоріше, чекають на те, що, може, вдасться з іншого боку вирішити це питання", - підкреслив Трегубов.

При цьому окупанти у тій місцевості зібрали понад 100 тисяч особового складу, і це є основною частиною їх літньої наступальної кампанії. Сили оборони України роблять усе, щоби стримати ворога, додав Трегубов.

Ситуація в Костянтинівці

За даними видання The New York Times, українські війська захищають Костянтинівку на Донеччині у важких умовах. Це місто розташоване просто на шляху літнього наступу Росії, через що його оборона є дуже важливим завданням. Росіяни створили 16-кілометрову зону навколо українських військ, які захищають Костянтинівку, частково оточивши їх зі сходу, півдня і заходу.

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