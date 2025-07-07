Вже працюють сили ППО.

У ніч на понеділок, 7 липня, протиповітряна оборона Україна відбиває чергову дронову атаку з боку Російської Федерації.

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Оновлено о 01:05: Групи "шахедів" на півночі та півдні Чернігівщини рухаються західним курсом у напрямку Київщини. Дрони в Чорному морі змінили курс на Одесу, а БПЛА на південному заході Сумщини рухаються західним курсом.

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Оновлено о 01:00: Жителі Одеси повідомляють про вибухи.

Оновлено о 00:10: Групи безпілотників бачать на півночі та півдні Сумщини (курсом на Чернігівщину та Полтавщину). Також військові попереджають про дрони у Чорному морі та на Одещині.

О 23:45 повітряну тривогу оголошено у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях. У останньому повідомленні Командування Повітряних сил ЗСУ попереджало про БПЛА на Сумщині південно-західним курсом.

Дронові обстріли України

Як відомо, останнім часом Російська Федерація значно наростила кількість дронів-камікадзе під час нічних атак на Україну.

4 липня у небі України було зафіксовано 539 "шахедів", безпілотників-імітаторів та ракет різних типів. Тієї ночі під основним ударом Росії опинилися Київ та область, внаслідок атаки сталося безліч руйнувань та пожеж.

Після цієї атаки командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді попередив, що Москва зможе запускати по українських населених пунктах і понад 1000 дронів типу "шахед".

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