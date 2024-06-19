На Дніпропетровщині працювала протиповітряна оборона.

Вночі у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Одеській та Вінницькій областях оголосили повітряну тривогу.

Командування Повітряних сил ЗСУ у своєму Telegram-каналі попереджало про загрозу застосування безпілотних літальних апаратів та балістичного озброєння зі сходу. У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації повідомили про збиття російського "шахеда" у Криворізькому районі.

За останніми даними, дрони на півночі Одещини рухалися курсом на північний захід, на півночі Миколаївщини - на захід, а на Херсонщині - в бік Миколаївської області. А група БПЛА у Запорізькій області тримала курс на Херсонщину.

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Оновлено о 03:20: Мер Львова Андрій Садовий закликав містян не знімати роботу протиповітряної оборони та залишатися у безпечному місці.

Оновлено о 02:52: У повітряному просторі Львівської області зафіксували російські безпілотники, повідомили у військовій адміністрації. "Курс постійно змінюється. Будьте у безпечному місці", - йдеться у повідомленні.

Оновлено о 01:40: БПЛА з Вінниччини летять в бік Хмельницької області, кілька груп "шахедів" на Миколаївщині рухаються на Кіровоградщину та Одещину. Дрони у Дніпропетровській області прямують на північ.

Оновлено о 00:55: "Шахеди" на півдні Вінниччини тримають курс на північний захід, на Миколаївщині - рухаються на захід. Тим часом кілька груп дронів з Херсонської області летять на Миколаївщину та Дніпропетровщину.

Оновлено о 00:25: Група "шахедів" з Херсонщини на Дніпропетровщину, рухаються у напрямку Кривого Рогу.

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