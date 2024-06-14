За словами Іллі Євлаша, цієї ночі РФ застосовувала дві ключові тактики.

Російсько-українська війна триває й окупанти продовжують змінювати підходи до повітряних атак, аби обійти засоби ППО України, повідомив в ефірі телемарафону Ілля Євлаш – речник Повітряних сил.

"Перш за все, це тактика комбінованих ударів, використання з різних напрямків свої БПЛА у поєднанні з ракетами різних типів. Вони можуть додавати різного типу бойову частину, збільшувати чи зменшувати її залежно від поставленої задачі. Крім того, як цієї ночі ми бачили, як три групи "Шахедів" об'єдналися у дві, потім припиняли своє існування. Тобто це перегрупування", – розповів Євлаш.

Він також додав, що ще однією тактикою, яку активно використовує ворог, є зміна напрямку руху ракет чи дронів, аби оминути українські системи ППО.

Відео дня

"Наприклад, крилаті ракети сьогодні долетіли до заходу України, до Коломиї, після чого розвернулися і полетіли в напрямку Старокостянтинова. Такі прийоми, зі зміною висот, вони постійно відбуваються і кожна атака по-своєму унікальна", – додав Євлаш.

Російсько-українська війна триває: важливі новини

Ілля Євлаш також розповів про наслідки російського удару по Україні. За словами речника, головною ціллю окупантів цієї ночі стали об'єкти цивільної та критичної інфраструктури.

Водночас із цим, у ніч на 14 червня не було спокійно й на території Росії. Так, РФ масовано атакували безпілотники – вибухи чули відразу у кількох регіонах країни-окупанта.

Вас також можуть зацікавити новини: