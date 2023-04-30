Вони здатні пройти навчання вдвічі швидше, ніж прогнозують на Заході.

Україна має список із кількох десятків пілотів, які готові освоювати сучасні західні винищувачі у Європі чи США.

Це залежить від того, які саме літаки союзники зможуть передати заявив в ефірі національного телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, терміни такого навчання для досвідчених пілотів будуть у середньому вдвічі коротшими, ніж ті, про які говорять на Заході.

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Надання Україні винищувачів

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна отримала сигнал від деяких союзників про готовність навчати українських пілотів управляти літаком F-16. Вирішальне слово про надання винищувачів буде за США.

У Повітряних силах ЗСУ заявляли, що Україна має намір перевести всіх пілотів на американські винищувачі F-16. Необхідно лише політичне рішення для підготовки наземного персоналу.

6 квітня командувач авіації ВПС України бригадний генерал Сергій Голубцов повідомив, що США високо оцінили навички українських пілотів.

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