У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що необхідне політичне рішення для підготовки обслуговуючого персоналу.

Україна має намір перевести всіх пілотів на американські винищувачі F-16. Необхідно лише політичне рішення для підготовки наземного персоналу.

"Ми плануємо перевести всіх пілотів (на F-16 – УНІАН). Нам потрібно навчити всіх. Але визначено командувачем повітряними Силами пілотів, які вже мають певний рівень англійської мови, бойовий досвід, і це молоді пілоти", - заявив речник Командування Повітряних Сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, вже є група льотчиків, які вже готові воювати.

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"Вони готові хоч завтра воювати. Тут потрібно політичне рішення, щоб ми почали процес підготовки і наземного персоналу, це офіцери бойового управління, військові інженери. Кілька десятків пілотів вже готові воювати", - підсумував військовий.

Підготовка українських плотів на F-16 - що відомо

5 березня стало відомо, що двоє українських льотчиків перебувають на військовій базі США, де проходять тестування. У свою чергу спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що американські фахівці визначають рівень знань і умінь пілотів України. Також вони намагаються з'ясувати, скільки потрібно часу на навчання.

6 квітня командувач авіації ВПС України бригадний генерал Сергій Голубцов повідомив, що США дали високу оцінку навичкам українських пілотів, які проходили тестування.

29 квітня глава МЗС України Дмитро Кулеба вказав, що деякі країни вже дали сигнал про готовність навчати українських пілотів керувати літаками F-16.

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