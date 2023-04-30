Українським захисникам вкрай необхідні сучасні літаки четвертого покоління.

Без завоювання переваги в повітрі неможливо досягти успіхів ні в наступі, ні навіть в обороні.

Про це заявив в ефірі національного телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, критикуючи твердження західних партнерів про те, що для наступу потрібні танки й артилерія, а не літаки.

Речник попросив передати авторам таких заяв, що "без переваги в повітрі, без повітряного прикриття зверху, неможливо як у наступальних діях, так і в оборонних діях досягти стійких успіхів".

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За його словами, українським військовим вкрай необхідні сучасні літаки щонайменше четвертого покоління, щоб захиститися від повітряного тероризму та зробити їх частиною національної протиповітряної оборони.

Винищувачі для України

У МЗС заявили, що Україна отримала сигнал від деяких країн про готовність навчати українських пілотів управляти літаком F-16. Вирішальне слово про надання винищувачів буде за Вашингтоном.

Водночас у Пентагоні наголошують, що західні бойові літаки лише на восьмому місці в списку військової техніки, яка потрібна Україні. У пріоритеті зараз системи протиповітряної оборони, артилерія і бронетехніка.

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