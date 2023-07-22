Там зауважили, що ЗСУ збили всі повітряні цілі.

Уночі 22 липня російські окупанти атакували з південно-східного напрямку п’ятьма ударними дронами Shahed-136/131.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. "Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил усі 5 дронів-камікадзе знищено", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як додали у Повітряних силах, протягом минулої доби протиповітряною обороною знищено дев’ять розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.

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За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала понад 25 групових авіаційних ударів по російських окупантах.

Російські удари по Україні

Починаючи з 19 липня росіяни щоночі завдають ударів по Україні. Так, потужного удару зазнала Одеса, де було пошкоджено зернову інфраструктуру. На наступну ніч вороз знову завдав удару по Одесі, а також по Миколаєву. Також ударів зазнали Сумьска та Чернігівська області. Внаслідок ударів виникли значні руйнування, постраждало багато людей.

При цьому вчора вдень речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат зазначає, що попередньо, вдень російськими окупантами по Одеській області було випущено до чотирьох ракет "Онікс".

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