Над територією Україн знищено щонайменше 10 ворожих БПЛА.

Росія сьогодні атакувала Україну "шахедами", щонайменше 10 з них знищено.

Про це сказала керівниця об’єднаного прес-центру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону. "На півдні йшла бойова робота. При цьому, ми спостерігали дві хвилі запуску безпілотних літальних апаратів типу "шахед" 131/136. Перша хвиля тривала майже три години - вона розпочалася на початку ночі", - розповіла вона.

Також вона зазначила, що пізніше - через 2,5 години розпочалась наступна хвиля, яка продовжується і бойова робота ще ведеться - відстеження і збиття продовжується.

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"Робота була досить результативною, нам вдалося знищити щонайменше 10 БПЛА: чотири на Херсонщині, чотири на Дніпропетровщині, по одному на Кіровоградщині і Миколаївщині. Це досить непоганий результат з того, що ми маємо, хоча, на жаль, не вдалося уникнути влучань", - повідомила Гуменюк.

При цьому вона розповіла, що окупанти "били по сільськогосподарських напрямках" - ангари із зерном і сільська інфрастуктура. "В тому числі і соціальна інфраструктура - це будинки культури. Та сама "денацифікація", яку вони так просувають. Вже є попередня інформація про поранених, ми уточнюємо дані", - сказала Гуменюк.

Атака "шахедів" на Україну

4 січня речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що безпілотники типу "шахед" ворог запускає щоночі для того, щоб тримати в напрузі країну, щоб лунала повітряна тривога. Також кожний БПЛА йде до своєї цілі, яку хоче уразити, яку йому задали задачу.

При цьому він додав, що ворог щодня запускає різну кількість "шахедів".

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