Наразі на Бахмутському напрямку зменшилася активність ворожої авіації.

Командир батальйонно-тактичної групи 4 БрОП НГУ, полковник Сергій Сідорін розповів, що Бахмут і далі залишається однією з найгарячіших точок на лінії бойового зіткнення.

"Бахмут і далі залишається однією з найгарячіших точок на лінії бойового зіткнення. Гарячим є напрямок населеного пункту Богданівка, де противник підійшов до околиць населеного пункту і закріпився там. Але населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України. Також противник підтягнув свіжі підрозділи, намагаючись просунутися до населеного пункту Іванівське. Але за останній тиждень ворог не мав успіху на даному напрямку", - сказав він в ефірі "Еспресо".

За його словами, наразі на Бахмутському напрямку зменшилася активність ворожої авіації, але значно збільшилося застосування артилерії та ударних дронів з боку противника. Однак, на напрямку Кліщіївки й Андріївки росіяни теж не мали успіху.

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"Протягом тижня лінія фронту залишається на місці. Загарбники намагаються з напрямку Курдюмівки проводити штурмові дії, щоб витіснити наші підрозділи за залізницю, але успіху не мають. Противник зазнав втрат, і чекає нових підрозділів", - додав військовий.

Війна у Україні - ситуація біля Бахмута

Командир роти ударних БПЛА 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко розповів, що російським окупантам на Бахмутському напрямку важливо повернути всі втрачені позиції, які відбили ЗСУ, та зайняти плацдарм для штурму Часового Яру. Також ворог хоче розвивати успіх у напрямку Костянтинівки, Дружківки, Краматорська та Слов'янська.

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