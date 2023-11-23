Російські окупанти запускають групи дронів в розсипну, по кілька хвиль, за складним маршрутом по всім регіонам України.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів, з якою метою останнім часом російські окупанти запускають БПЛА за складною траєкторією і довгими маршрутами, через що збільшується час тривалості повітряних тривог в цілому, по всій Україні.

В ефірі загальнонаціонального інформаційного телемарафону "Єдині новини" він зазначив, що російські окупанти кожен удар тактичною авіацією, безпілотниками або ракетами по різним регіонам України, планують заздалегідь, прокладаючи той чи інший маршрут для ракет та дронів. Українські сили оборони складають відповідну карту, як це відбувалося, щоб перешкоджати та протидіяти ворогу.

"Куди ворог цього разу направив ворог свої засоби повітряного нападу, а куди наступного разу може це зробити. І складається приблизна картина, що вони хочуть цим досягти", - сказав Ігнат.

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Російські окупанти хочуть виявити слабкі місця української ППО, запускаючи дрони по складній траєкторії та довгими маршрутами.

"Все дуже просто, вони (росіяни-УНІАН) хочуть бачити слабкі місця при плануванні своїх маршрутів Якщо дрону вдалось цим даним маршрутом, який, наприклад, вчора чи позавчора був використаний, пролетіти, використовуючи ландшафт місцевості, річки або дороги, аж до цілі, яку ворог собі запримітив, значить цей маршрут можна і надалі використовувати. Відповідно нам треба це врахувати і створити там ворогу перешкоду та пастки, задіювати засоби радіоелектронної боротьби чи засоби ураження", - акцентував Ігнат.

Речник повітряних сил ЗСУ зазначив, що такі прокладання маршрутів дронами, це не нова тактика ворога.

"Вони це роблять завжди. Спершу вони застосовували дрони поодиноко в денний час, потім пішли групи, потім - удари точкові. А зараз, вони (дрони-УНІАН) діють фактично в розсипну, залітають з Приморсько-Ахтарська і в різні регіони направляються. Тривоги тривалі, тому що завдають ударів групами дронів, по кілька хвиль. Одна хвиля, потім через півтори години інша хвиля. Таким чином, мало того, що "прощупують" (ППО-УНІАН), вони ще й завдають ударів дронами. А також, тримають в напрузі фактично всю ніч, Сили оборони і загалом українців", - пояснив Ігнат.

Російські атаки "шахедами" - деталі

Російські окупанти під атак останніх атак дронами-камікадзе Shahed-131/136 по теріторії України, обирають не короткі маршрути, а запускають БПЛА по складних маршрутах і траєкторіях польоту. Зокрема, днями на це звернув увагу військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. На його думку , першочерговою метою для нинішніх ворожих нальотів "є не несення ударів по конкретних об'єктах, а саме випробування нових маршрутів, з супутньою розвідувальною діяльністю".

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