Ватажок ПВК Вагнер з явною насмішкою розповів про те, як армія РФ зможе наступати далі без участі його найманців.

Після заявленого окупантами захоплення Бахмута перед російською армією "відкрито оперативний простір", який дає змогу розгорнути "колосальний наступ" із захопленням Краматорська, Слов'янська та інших міст українського Донбасу. Про це заявив ватажок "Групи Вагнера" Євген Пригожин.

У коментарі одному з російських ЗМІ, олігарх розповів про плани його угруповання закінчити передачу позицій в Бахмуті російській регулярній армії до 5 червня.

"Як вже говорив міністр оборони [РФ Сергій Шойгу], після взяття Бахмута відкриється оперативний простір. Оперативний простір відкрито, і російська армія має всі можливості найближчим часом почати колосальний наступ із захопленням Краматорська, Слов'янська, Дружківки, Костянтинівки, Часова Яра, тобто "Донбаського кільця", – заявив Пригожин з очевидною саркастичною насмішкою на адресу російського військового командування.

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За його словами, "після Донбаського кільця або паралельно з цим" російська армія може зайнятися захопленням підконтрольних ЗСУ територій Херсонської та Запорізької областей, які Володимир Путін встиг записати в російську конституцію разом з Луганською та Донецькою областями. Також Пригожин висловив упевненість, що після повного захоплення зазначених регіонів російське командування визначить, чи потрібен новий "блискавичний рішучий кидок", щоб вийти до Дніпра, тобто захопити всю Лівобережну Україну і стати в оборону по рубежу цієї річки.

"Я думаю, що все в наших силах. Ворог буде розбитий. Перемога буде за нами. Но пасаран! Азохнвей!" - закінчив Пригожин, явно іронізуючи.

Група Вагнера йде з Бахмута

Минулого тижня Євген Пригожин заявив, що його "Група Вагнера" захопила Бахмут під свій повний контроль. Українське військове командування стверджує, що під контролем ЗСУ ще залишається невелика частина міста.

Після цього Пригожин заявив, що виводить своїх найманців на відпочинок, а позиції в Бахмуті передає регулярній армії РФ.

Ще в квітні військовий експерт Олег Жданов зазначав, що саме по собі захоплення Бахмута не дасть росіянам жодної стратегічної переваги, оскільки далі на захід від міста знаходяться висоти. Вони є зручним рубежем оборони для ЗСУ, а тому стануть великою проблемою для можливого подальшого наступу росіян.

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