Вони продовжують конкурувати в штурмі Соледара.

У російській "Лізі захисту інтересів ветеранів локальних воєн і військових конфліктів" розкритикували Міністерство оборони Російської Федерації.

Коментар глави організації Андрія Трошева публікують російські ЗМІ. Сьогодні представник Міноборони РФ Ігор Конашенков заявив, що війська РФ нібито встановили повний контроль над Соледаром.

"В ході операції російські підрозділи ВДВ здійснили прихований маневр, зайнявши панівні висоти і блокували місто з північної і південної сторін", - повідомив він.

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Трошев заявив, що потрібно "воювати, а не чл*нами мірятися і красти чужі заслуги". "Читаю з подивом зведення Міноборони. Не було жодного десантника на Соледарі, десантники це самі підтверджують. Соледар був узятий виключно зусиллями бійців ПВК "Вагнер". І не потрібно ображати бійців тим, що принижується їхня заслуга. Ви їх цим демотивуєте", - заявив він.

Конфлікт між вагнерівцями та Міноборони Росії

Як відомо, між ПВК "Вагнер" і Міноборони РФ постійно відбуваються конфлікти. Вони публікують суперечливу один одному інформацію про штурм українського Соледара. У ПВК намагаються "перетягнути ковдру" на себе. У місті зараз йдуть запеклі бої.

За даними російських ЗМІ, олігарх Євген Пригожин конфліктує не тільки з Міноборони, але і з чиновниками адміністрації президента і старими друзями Путіна.

Нагадаємо, що раніше радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що Кремль створює "вагнерівцям" лжебіографію - нібито ПВК є єдиною боєздатною і результативною силою.

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