Українські прикордонники та військові ЗСУ відкрили вогонь та витіснили ворога за межі державного кордону.

Російські окупанти проникли через державний кордон і спробували звести укріплення на Харківщині. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Telegram.

"У Куп’янському районі Харківщини розвідники бригади "Сталевий кордон" виявили спроби рашистів укріпитися поблизу кордону. Будуючи лінію фортифікацій на російському боці, загарбники проникли та територію України й почали зводити свої укріплення", - йдеться у повідомленні.

"Коли кількість приблуд сягнула близько півтора десятка, прикордонники спільно з танкістами ЗСУ витіснили ворога за межі державного кордону. Кількох ліквідували прикордонні снайпери, а втікачів наздогнав вогонь танків і мінометів", - наголошується у повідомленні.

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На північному кордоні України посилились диверсії окупантів

Як повідомляв УНІАН, росіяни знову намагаються проводити диверсії на кордоні з Харківською та Сумською областями України. Окупанти "тренують" своїх диверсантів на українському кордоні.

Наприклад, 12 серпня у Сумськый областы українські військовослужбовці виявили диверсійно-розвідувальну групу з 10 росіян. Військові вступили у стрілецький бій, ворог із пораненими відступив. Свый відхід окупанти прикривали мінометами 120-мм калібру.

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