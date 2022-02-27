У банку також нагадують, що переказати кошти на допомогу армії можна також з віртуального рахунку "Бонус+".

Клієнти "ПриватБанку" за дві доби 25-26 лютого перерахували через Приват24 на допомогу армії понад мільярд гривень.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Так, на спецрахунки НБУ на допомогу Збройним силам України було перераховано:

з карток "єПідтримка" - 560 тис. платежів на 375 млн грн,

з особистих карток - 900 тис. транзакцій на 785 млн грн.

У банку також нагадують, що переказати кошти на допомогу армії можна не тільки з карти "єПідтримка" та власних карток, але й з віртуального рахунку "Бонус+".

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