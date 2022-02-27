Українці масово перераховують гроші для ВСУ / фото УНІАН
Клієнти "ПриватБанку" за дві доби 25-26 лютого перерахували через Приват24 на допомогу армії понад мільярд гривень.
Про це повідомляє прес-служба банку.
Так, на спецрахунки НБУ на допомогу Збройним силам України було перераховано:
з карток "єПідтримка" - 560 тис. платежів на 375 млн грн,
з особистих карток - 900 тис. транзакцій на 785 млн грн.
У банку також нагадують, що переказати кошти на допомогу армії можна не тільки з карти "єПідтримка" та власних карток, але й з віртуального рахунку "Бонус+".