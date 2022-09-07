Українські розвідники щодня здійснюють подвиг, наголосив президент України.

7 вересня Україна відзначає День воєнної розвідки. Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський привітав розвідників з їхнім професійним святом.

Президент оприлюднив відео роботи розвідки на своєму офіційному Телеграм-каналі.

"Наша воєнна розвідка цілодобово й без вихідних бореться за Україну. Завдяки професійності, високому рівню аналітичної та фізичної підготовки українські розвідники щодня здійснюють подвиг. Надають командирам і штабам важливу інформацію про ворога та наближають нашу перемогу. Пишаємось і дякуємо! З Днем воєнної розвідки України!", - йдеться у повідомленні голови держави.

Відео дня

Нещодавно Зеленський заявив, що розвідники по максимуму відпрацьовують інформацію від наших людей на півдні країни, а особливо в Криму.

Нагадаємо, що керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов повідомив, що у війні наступив переломний момент.

Вас також можуть зацікавити новини: