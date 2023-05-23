Офіційна влада не коментувала удари.

У Бєлгороді завдали удару по будівлі Федеральної Служби безпеки Російської Федерації.

Фотографії та відео диму, що піднімається над містом, опублікувало російське інтернет-видання SOTA в Telegram. "У Бєлгороді - "приліт" в будівлю ФСБ. Через введений в місті режим контртерористичної операції будь-які публікації без посилання на офіційні джерела зараз в регіоні заборонені", - йдеться в повідомленні.

Бєлгородські Telegram-канали близько 23:20 повідомили про гучний вибух у центрі міста, після цього піднявся стовп диму. Пізніше з'явилася інформація про перекриття вулиці Преображенська, на місце прибули пожежники, поліцейські і карети швидкої медичної допомоги.

Відео дня

Тим часом російський пропагандист Рибар пише, що цілями атаки була не тільки будівля ФСБ, а й відділ Міністерства внутрішніх справ РФ.

Що відбувається в Бєлгородській області: останні новини

22 травня в "Оосійському добровольчому корпусі", що бореться на боці України, заявили, що зайшли на територію Бєлгородської області.

Пізніше повідомлялося про звільнення населеного пункту Козинка і заході передових загонів в Грайворон. Також з'явилися кадри пожежі на прикордонному пункті.

Російська влада запровадила в області режим контртерористичної операції.

В українській розвідці заявили, що мета операції "Легіону "Свобода Росії" і "Російського добровольчого корпусу" - створити "смугу безпеки" для захисту мирних українців.

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