Президент РФ традиційно звинуватив Україну у саботуванні домовленостей.

Президент Росії Володимир Путін фактично оголосив про вихід Росії з Мінських угод щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Він зазначив, що домовленостей більше не існує.

Відповідну заяву він зробив на прес-конференції 22 лютого.

"Зусиллями нинішньої київської влади все було зведено нанівець, тому Мінські домовленості були вбиті ще задовго до вчорашнього визнання "народних республік" Донбасу... Керівництво України публічно почало заявляти, що не збирається виконувати ці угоди, що тут сказати. І перші особи про це заявили, що ж далі чекати?... Тепер Мінських угод не існує, чого їх виконувати, якщо ми визнали незалежність цих утворень?", - заявив Путін.

Нагадаємо, що Путін оголосив сьогодні про визнання "конституцій" "ЛДНР", а отже Росія визнала терористичні організації в межах Луганської та Донецької областей України.

Путін визнав "ЛДНР" - що сталося

Увечері, 21 лютого, російський президент Володимир Путін заявив про визнання Росією маріонеток Кремля, терористичних організацій "ЛДНР". Після чого з Пушиліним і Пасічником були підписані відповідні "документи".

Відразу після заяви Путіна слідувала хвиля обурень з боку західних країн. США і Британія пообіцяли жорсткі санкції проти причетних до визнання бойовиків осіб.

Того ж дня Путін наказав ввести частину регулярних військ на територію окупованих Донецької та Луганської областей. Російських військових з технікою бачили очевидці і журналісти.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на рішення Путіна, підкреслив, що мова йде про порушення цілісності України і фактичним виходом з "Мінська".

Міжнародна спільнота не визнає легітимність режимів "ЛДНР" і засуджує дії Росії

Тим часом в ОРДЛО триває примусова мобілізація цивільного населення. За словами очевидців, подекуди окупанти затримують навіть неповнолітніх. Крім того, тисячі жителів окупованого регіонів були перекинуті терористами в рамках нібито "евакуації" в прикордонні російські області.

Триває і ескалація на передовій. За останню добу в зоні ООС було поранено 12 бійців, шестеро отримали бойові травми; двоє військових, на жаль, загинули.

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