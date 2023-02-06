На думку аналітиків, команда президента РФ була впевнена, що російські війська змусять Україну капітулювати.

Президент РФ Володимир Путін не готовий приймати ризикові рішення, які необхідні для досягнення його цілей з окупації України.

Про це свідчать його кроки, зазначають аналітики у звіті ISW.

На думку експертів, Путін, ймовірно, виходив з помилкового припущення, що його війська можуть змусити Україну капітулювати без значних військових жертв. У зв'язку з цим, він розглядав російське вторгнення як обмежений і прийнятний ризик.

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Як додається, російські спецслужби, чекали на крах українських збройних сил, а кремлівські пропагандисти заздалегідь опублікували заздалегідь написану статтю про "перемогу" Росії 26 лютого 2022 року. За словами аналітиків, економічні кроки уряду РФ свідчать про те, що Путін та його команда помилково вважали, що Захід не піде на серйозні витрати через його вторгнення.

Поразка під час наступу на Київ змусила російське керівництво зіткнутися із складними рішеннями. У ISW зазначають, що президент РФ неохоче віддає накази про складні зміни в російських збройних силах і суспільстві, які необхідні для "порятунку" його війни.

Війна в Україні: останні новини

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що РФ може приурочити свій новий наступ до 24 лютого. На його думку, вони можуть наступати на двох напрямках - на Донбасі або на півдні. Водночас, FT повідомляє, що влада України отримала інформацію про те, що Росія може піти в новий наступ протягом 10 днів.

В ISW вважають, що Кремль знову переоцінює можливості своєї армії, тому новий наступ може завершитися передчасно.

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