Дві людини були травмовані та отримали допомогу на місці

В одному з районів Київської області внаслідок падіння уламків збитих крилатих ракет пошкоджено 10 приватних будинків.

Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко. Він уточнив, що один з будинків має значні пошкодження, в інших – вибиті вікна, двері, дахи, посічені фасади.

"Пошкоджено дві автівки та ангар для зберігання сільгосптехніки. Дві людини були травмовані. Люди отримали допомогу на місці", - уточнив Кравченко.

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Він додав, що оперативні служби продовжують працювати, надається вся необхідна допомога.

Голова ОВА нагадав, що уночі вчергове ворог атакував область ракетами. Повітряна тривога тривала майже 3 години. В області працювала ППО, завдяки професійній роботі сил протиповітряної оборони влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури немає.

Як додав голова Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов, поліцейські фіксують наслідки нічної атаки окупантів.

"Правоохоронці оглядають місця падіння уламків та документують наслідки ворожої агресії", - зазначив він.

Нічна ракетна атака по Україні

В ніч на 27 серпня в Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога. В низці областей працювала ППО.

У Повітряних силах розповіли, що російські окупанти завдали удару крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55/Х-555. Там додали, що усього локаційно спостерігалось до восьми повітряних цілей. "Силами та засобами Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-55/Х-555 у центральних та північних областях. Решта повітряних цілей імовірно хибні, інформації про влучання не надходило", - зазначили у Повітряних силах.

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