Загрози життю людей немає.

Напередодні у передмісті Вінниці було збито дві ракети "Калібр", від уламків постраждали п'ятеро осіб. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

Він зауважив, що це трапилося вчора близько 14:00.

"Від уламків постраждали п'ятеро осіб. Усім вчасно надано необхідну медичну допомогу. Їхньому життю нічого не загрожує", - написав Борзов.

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Крім того, додав він, пошкоджень зазнали господарські та технічні приміщення. Розмір збитків наразі уточнюється.

Вчорашня ракетна атака РФ на Україну - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у середу вдень окупанти атакували Україну з акваторії Чорного моря двома ракетами "Калібр", їх було збито над Вінницею.

Ще через кілька годин було зафіксовано пуски 36 ракет з літаків Ту-95МС, а також "Кинджалів" з літаків МіГ-31К. У Повітряних силах Збройних сил України повідомили, що противник атакував з району Каспійського моря крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555.

За словами речника ПС ЗСУ Юрія Ігната, ворожі ракети спершу залетіли з південного сходу і прямували на Харківську область, а потім змінили курс до Дніпра. Згодом ракети спрямували до Кропивницького, на Кіровоградщину, після чого – в бік перехрестя Вінницької, Миколаївської та Одеської областей.

Крім того, повітряні цілі фіксували і на Тернопільщині, Хмельниччині (де лунали вибухи), та на Львівщині.

Згодом у Повітряних силах відзвітували про збиття силами Протиповітряної оборони 36 ворожих ракет: трьох крилатих ракет "Калібр" та 33 крилатих ракет Х-101/Х-555.

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