Кіра Рудик опублікувала фото своєї пошкодженої оселі.

Під час російської ракетної атаки було пошкоджено будинок народного депутата Кіри Рудик. Про це сама Рудик повідомила у Facebook.

"Сьогодні відбувся мій особистий фільм жахів. Вибуховою хвилею накрило мій дім. Осколки – повсюди. Вікон більше немає. Пошкоджений фасад. Домашній затишок змінив запах диму і пекла, яке несе Росія", - написала депутат.

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Російська ракетна атака – останні новини

2 січня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе та крилатими і балістичними ракетами. Основний удар прийшовся на Київ, Київську область та Харків. Уламками ракет було пошкоджено безліч об’єктів цивільної та житлової інфраструктури.

За інформацією президента Зеленського, станом на зараз відомо про чотирьох загиблих та 92 поранених. Зараз триває ліквідація наслідків чергового російського удару, залучені всі необхідні служби.

Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що під час сьогоднішньої ракетної атаки на Київ протиповітряна оборона збила понад 6 десятків ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток Х-47М2 "Кинджал".

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