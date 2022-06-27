Чотири будинки знищені вогнем.

В Одеській області внаслідок нічного ракетного удару більш як 60 будинків стали непридатними для життя, серед постраждалих - діти.

Про це повідомляє Одеська районна військова адміністрація.

Зазначається, що начальник адміністрації Юрій Крук оглянув місце після ракетного удару в селі Маяки.

"Черговий прильот по житловим будівлям в Одеському районі. В результаті цього два приватні будинки зруйновано вщент, понад 60 житлових будинків не придатні для життя, зруйновано інфраструктуру населеного пункту", - сказав очільник Одеської РВА.

На місці працюють слідчо-оперативні групи, відповідні служби працюють над відновленням газопостачання та електропостачання.

Як уточнили в обласній прокуратурі, внаслідок ракетного удару по одному з прикордонних сіл Одеського району пошкодженні близько 65 приватних будинків, з яких 4 будинки повністю знищенні вогнем.

За попередніми даними, восьмеро мирних мешканців отримали множинні поранення, з яких двоє дітей – трирічні близнюки. Інформація щодо інших постраждалих уточнюється. Загиблих немає.

Будь-яких військових об’єктів поруч немає. Попередньо, обстріл здійснено крилатою ракетою Х-22.

Як повідомляв УНІАН, вночі сьогодні, 27 червня, в одному з населених пунктів на Одещині внаслідок потрапляння ворожих ракет сталося руйнування та загоряння кількох житлових будинків та господарських будівель. Постраждали 8 осіб.

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