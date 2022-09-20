Що саме скаже у своєму зверненні президент Росії, який розв'язав війну, поки невідомо.

Після сьогоднішніх новин-анонсів з приводу "референдумів" в "ЛДНР" і на окупованій території Херсонської та Запорізької областей очікується заява президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК з посиланням на три джерела, близьких до Кремля.

За інформацією російського видання, глава країни-агресора Путін може виступити вже сьогодні, 20 вересня, із заявою про "референдуми" в "ЛДНР" і частини Херсонської та Запорізької областей.

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Виступ очікується до кінця дня, що саме скаже президент Росії, який розв'язав війну, поки невідомо. Не було поки і коментаря з цього приводу від прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова.

Нагадаємо, в "ЛНР" проголосували за проведення з 23 по 27 вересня "референдуму" про входження до складу РФ. Ватажок " ДНР "Денис Пушилін заявив, що вони проведуть свій "референдум" у ці ж дні.

На Херсонщині окупанти також оголосили про проведення "референдуму" про приєднання до РФ.

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