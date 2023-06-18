Підставу репарацій буде підтверджено після завершення всього комплексу розслідування, зазначив голова Донецької ОВА.

Україна розраховує на репарації від Росії, які становитимуть трильйони доларів.

"Ми сподіваємося і робимо все для цього. Загальної цифри ще немає. Але, звичайно, це трильйони доларів, і для кожної області вони будуть окремо. Підставу репарацій буде підтверджено після завершення всього комплексу розслідування, на це необхідно багато часу", - заявив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в інтерв'ю Укрінформу.

За його словами, відповідне рішення ухвалюватимуть у Міжнародному кримінальному суді (МКС). Саме від нього в подальшому залежатиме стягнення в Росії коштів в майбутньому.

"І стягнення буде не тільки добровільним... Але повинна бути дотримана законна і чітка процедура, що стосується суми збитку, - зазначив Кириленко. - Так, це довгий процес. Взагалі, дай Боже, щоб нашого віку вистачило, щоб наші діти вже жили у відродженій Україні".

Також чиновник додав, що Україна вимагатиме кошти на відновлення тільки того, що РФ зруйнувала.

Репарації від Росії - що повідомлялося раніше

Нагадаємо, під егідою Ради Європи створили Реєстр збитків, нанесеного агресією Російської Федерації під час повномасштабної війни проти України.

Також повідомлялося, що багато експертів вважають вкрай ймовірною громадянську війну в Росії, а в офісі президента вважають, що вона неминуча. Однак навіть у цьому випадку росіянам не вдасться уникнути виплати репарацій Україні, підкреслює радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

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