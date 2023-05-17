Якщо Росія підкориться Китаю як новому господареві, домовитися про фінансові компенсації буде ще легше, вважають в ОПУ.

Багато експертів вважають вкрай ймовірною громадянську війну в Росії, а в Офісі президента вважають, що вона неминуча. Однак навіть в цьому випадку росіянам не вдасться уникнути виплати репарацій Україні, наголошує радник глави ОПУ Михайло Подоляк.

"Період громадянської війни буде займати невеликий проміжок часу, 3-6-8 місяців, поки у них сформуються – умовно так з іронією скажу – козачі загони, які проведуть напівлегітимні вибори і зайдуть до Держдуми нового типу, назвуть її як-небудь на кшталт "Народні збори", сформують перехідні транзитивні уряди. І, відповідно, для того, щоб все-таки спробувати якось пом'якшити свою ізоляцію, в тому числі економічну, вийти на якісь можливості хоча б розмовляти з цивілізованим світом, Росії, як країна, що програла, змушена буде піти на дві головні речі. Видати військових злочинців, що залишилися живими, включно з колаборантами чотирнадцятого року, на ті чи інші судові процедурні питання – трибунали національні, міжнародні трибунали і так далі", – заявити Подоляк в ефірі FREEДОМ.

Він уточнив, що "далеко не всі" військові злочинці залишаться живими "внаслідок подій, які відбуватимуться в Росії".

"І друга частина – абсолютно точно Росія буде виплачувати репарації за рахунок того, що вона буде продавати за певною ціною свої енергоносії. І частина – 30-40% оплати – буде йти на компенсаторний рахунок для України. Це я так навскидку вам кажу, ті механізми які дуже прості в реалізації. Точно так само можуть бути підписані й інші можливості реалізації репараційних процедур", – додає радник.

Без видачі військових злочинців і виплати репарацій Росія, впевнений Подоляк, не зможе повернутися до правил співіснування зі світом.

"Якщо Росія приб'ється до берега китайського, як новий господар Китай, напевно, буде все-таки намагатися, щоб ми повернулися до якогось керованого міжнародного права... Напевно, буде ще простіше домовитися про багато питань з точки зору компенсації за війну (і юридичних компенсацій, і фінансових компенсацій)", – вважає радник глави ОПУ.

Репарації Росії - що потрібно знати

За час повномасштабної війни проти нашої країни Росія завдала Україні багатомільярдних збитків, зокрема, спровокувавши екологічні проблеми, зруйнувавши житлові будинки та інфраструктуру на більш ніж на 140 мільярдів доларів.

В Офісі президента наголошували, що масштаби збитків вже такі, що відшкодовувати будуть кілька наступних поколінь росіян.

В українському уряді наголошують, що мирні переговори між Україною і Росією все ж відбудуться в майбутньому, і однією з основних тим стане компенсація заподіяної росіянами шкоди.

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