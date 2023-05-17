Цей реєстр матиме "життєво важливе значення для будь-якого компенсаційного механізму".

Під егідою Ради Європи створили Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації під час повномаштабної війни проти України, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Щойно в Рейк’явіку підписали політичну декларацію про створення Реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України. Дякую Раді Європи та всім державам-учасницям, які на високому рівні підтримали це знакове рішення", - повідомив Шмигаль.

Голова уряду назвав створення реєстру важливим етапом на шляху до відшкодування Україні та українцям збитків. Шмигаль зауважив, що тепер необхідно забезпечити безпосередньо роботу Реєстру, аби постраждалі від російської агресії могли подавати свої заяви.

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"Наша мета – створення комплексного механізму компенсації, який забезпечить виплату Росією повного відшкодування Україні відповідно до міжнародного права. Зокрема за рахунок російських активів у світі. Рухаємося до мети разом із партнерами", – наголосив Шмигаль.

У Раді Європи повідомили, що 43 країни і Європейський Союз приєдналися або висловили свій намір приєднатися до декларації про створення цього Реєстру. Реєстр створено на початковий трирічний період. Головним місцем для його розташування обрано місто Гаага (Нідерланди). В Україні буде відкрито відповідний додатковий офіс.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте наголосив, що "Росію треба притягнути до відповідальності, у тому числі за шкоду, завдану Україні і її народу".

Своєю чергою генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич зазначила, що реєстр є одним із перших юридично обов'язкових рішень для притягнення РФ до відповідальності за її дії. Вона назвала рішення про його створення історичним.

"Це підтримає постраждалих у фіксації їхніх втрат і має життєво важливе значення для будь-якого компенсаційного механізму", – зазначила Пейчинович-Бурич.

Репарації для України - що треба знати

В січні прем’єр Денис Шмигаль заявляв, що збитки, завдані Росією під час розв'язаної проти України війни, становлять понад 700 млрд доларів.Ще в червні 2022 року сума була вдвічі меншою. Відшкодування вже завданих збитків Україна називає однією з ключових тем майбутніх переговорів з країною-агресором.

В Офісі президента Україна наголошували, що відшкодовувати вже завдані збитки будуть кілька наступних поколінь росіян. Там також повідомляли, що, навіть якщо в Росії почнеться громадянська війна, росіяни не зможуть уникнути виплати репарацій.

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