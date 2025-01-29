В українській столиці спрацювала ППО. Уламки ворожого дрона впали в одному з районів міста.

Вранці середи, 29 січня, Росія атакувала Україну ударними безпілотниками типу Shahed. Зокрема, у Києві спрацювала протиповітряна оборона.

Як повідомили Повітряні сили, о 5:30 було зафіксовано рух БПЛА в напрямку Києва, Сумщини, Чернігівщини та Полтавщини. До цього "шахеди" маневрували у повітряному просторі України, змінюючи курс.

Близько 6 ранку у Києві пролунали вибухи. Місцеві пабліки повідомили про роботу ППО по ворожих дронах.

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Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, уламки ворожого БпЛА впали неподалік станції метро в Дарницькому районі столиці. Згодом він уточнив дані щодо події.

"Уламки БпЛА, що впали в Дарницькому районі, пошкодили огорожу та окрему розташовану будівлю прохідної Дарницького депо. Всі служби на місці. Наразі пожежі немає, потерпілих не виявили", - зазначив він.

Наразі в Києві скасували повітряну тривогу, але зберігається небезпека для області. Крім того, дрони ще фіксують у Дніпропетровській, Чернігівській та Полтавській областях.

Обстріли РФ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, вчора вранці російські дрони атакували Україну. В одному із районів Одеси пошкоджено багатоповерхівки. Мер міста Геннадій Труханов проінформував, що зайнялось 4 машини.

Згодом стало відомо, що постраждало 4 людини, пошкоджено житлові будинки та склад із зерном.

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