Вночі Україна вкотре перебуває під атакою російських дронів-камікадзе типу "Shahed", вже відомо про "приліт" у Харкові.

О 00:37 міський голова Ігор Терехов написав у своєму Telegram-каналі про наслідки російського нальоту. За попередніми даними, внаслідок влучання у Холодногірському районі Харкова виникла пожежа. Він зазначив, що деталі ще уточнюються.

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Оновлено о 00:46: Повітряні сили повідомляють про російські БПЛА в районі Києва. Людей закликають перебувати в укриттях.

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