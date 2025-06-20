Було зафіксовано кілька "прильотів" по місту.

Російські окупаційні війська вчергове тероризують Харків. Ворог атакував місто дронами.

Оновлено 02:02: За уточненою інформацією, під час другої хвилі атаки "приліт" стався в Основʼянському районі Харкова, повідомляє мер міста.

"Під ударом – приватний сектор, є попередня інформація про удар по приватному будинку", – додав Терехов.

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Оновлено 01:55: Харків знову під атакою російських дронів.

"Вдруге за сьогоднішню ніч Харків під ударом ворожих безпілотників. Попередньо – удар прийшовся по Новобаварському району", – повідомив Ігор Терехов.

Він акцентував, що загроза зберігається, в напрямку міста летять дрони.

Як повідомляв мер Харкова Ігор Терехов, раніше в місті було зафіксовано пʼять "прильотів". В одному з випадків сталося влучання на подвірʼя багатоповерхівки. Там, за словами міського голови, вибиті шибки, понівечені машини.

Станом на 00:17 було відомо про кількох постраждалих внаслідок атаки.

"На дану хвилину відомо про трьох постраждалих – один травмований, двоє з гострою реакцією на стрес. Біля 50 авто у дворі багатоповерхівки пошкоджені", – писав Терехов.

Своєю чергою, очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що серед постраждалих є діти – це двоє дівчат 12 та 17 років.

"Внаслідок влучання БпЛА горить дах незаселеного багатоповерхового будинку. Також внаслідок "прильотів" пошкодженіцивільні автомобілі. На місці працюють підрозділи ДСНС. Загроза ударних БпЛА для міста зберігається. Залишайтесь у безпечних місцях до відбою", – зазначав він.

Атаки РФ по Україні

Щодоби російські загарбники атакують Україну різними засобами. 17 червня ворог здійснив черговий масований удар. У Києві був приліт по багатоповерхівці – тільки там Росія вбила понад 20 людей. Загалом жертвами атаки на столицю того дня стали 28 осіб. Понад 140 – постраждали.

Російський диктатор Володимир Путін цинічно прокоментував удар по Києву, заявивши журналістам, що окупанти нібито били по обʼєктах промисловості:

"Якби ваші журналісти бачили, як були знищені нашими ракетами цілі житлові квартали, вони навряд чи могли б вам про це щось сказати. Вони не залишилися б живими. Якщо вони щось і бачили, то бачили зі сторони. Удар був не по житлових кварталах, а по обʼєктах оборонно-промислового комплексу", – видав він.

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