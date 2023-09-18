Також стало відомо, що ворог знов атакував острів Зміїний.

У Херсонській області відмінусовано десятки загарбників та техніка окупантів. Як повідомляє прес-служба Сил оборони півдня України, за минулу добу ліквідовано 44 окупанти.

Також знищено три гармати, безпілотний літальний апарат розвідувального типу, дві одиниці автомобільної техніки та три човни.

Також повідомляється, що корабельне угруповання ворога наразі розгорнуто в кількості 14 кораблів. Із них 10 - в Чорному морі, 4 в Азовському. Ракетоносії зараз заведені в пункти базування.

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Зазначається, що ворог активізував авіацію: за минулу добу він наніс 5 авіаційних ударів із застосуванням 10 керованих авіабомб у райони населених пунктів Одрадокам'янка, Миколаївка, Веселе. Пошкоджено 6 приватних будинків та трансформатор. Також зафіксовано черговий удар в напрямку острова Зміїний.

За даними Сил оборони, внаслідок обстрілів Херсонського району 2 цивільні загинуло, 3 поранено, пошкоджено 12 будинків, 2 промислових підприємства та пошкоджено лінії електропередач.

Атака по Україні сьогодні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі "Шахеди" ліквідували на півдні: 18 безпілотних літальних апаратів збито над Одещиною, 5 – над Миколаївщиною, 2 – над Кіровоградщиною. Ворог атакував південні регіони кількома хвилями ударних дронів. Під ударом було Подунав'я, де сталося влучання в рекреаційну інфраструктуру Вилківської громади. На місці влучання виникла пожежа.

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