За попередньою інформацією, "прильотів" у місті не зафіксовано.

Ввечері у четвер, 24 листопада, поблизу Запоріжжя пролунали вибухи.

"На околицях Запоріжжя пролунали вибухи. За попередньою інформацією, "прильотів" у місті не зафіксовано. Деталі уточнюються", - зазначив секретар Запорізької міської ради, в.о. міського голови Анатолій Куртєв.

Куртєв закликав громадян перебувати у безпечних місцях. З 20:54 і до 21:40 в області тривала повітряна тривога.

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Ситуація на Запоріжжі

Російські війська активізували обстріли прифронтових міст і сіл на Харківщині, Запорізькому та Херсонському напрямках. При цьому окупанти перешкоджають виїзду українців з окупованої території до Запоріжжя.

Упродовж останніх днів в регіоні є жертви серед цивільного населення. 22 листопада в Оріхові Запорізької області через обстріл росіянами черги по хліб загинув соцпрацівник, ще двоє людей зазнали поранень.

23 листопада російські окупанти обстріляли ракетами пологове відділення Вільнянської лікарні у Запорізькій області, загинуло немовля.

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