Ввечері у четвер, 24 листопада, поблизу Запоріжжя пролунали вибухи.
"На околицях Запоріжжя пролунали вибухи. За попередньою інформацією, "прильотів" у місті не зафіксовано. Деталі уточнюються", - зазначив секретар Запорізької міської ради, в.о. міського голови Анатолій Куртєв.
Куртєв закликав громадян перебувати у безпечних місцях. З 20:54 і до 21:40 в області тривала повітряна тривога.
Ситуація на Запоріжжі
Російські війська активізували обстріли прифронтових міст і сіл на Харківщині, Запорізькому та Херсонському напрямках. При цьому окупанти перешкоджають виїзду українців з окупованої території до Запоріжжя.
Упродовж останніх днів в регіоні є жертви серед цивільного населення. 22 листопада в Оріхові Запорізької області через обстріл росіянами черги по хліб загинув соцпрацівник, ще двоє людей зазнали поранень.
23 листопада російські окупанти обстріляли ракетами пологове відділення Вільнянської лікарні у Запорізькій області, загинуло немовля.