Сьогодні в річницю звільнення Херсона Росія вбила людину та завдала горя обстрілами.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Сили безпеки і оборони нашої країни дадуть відповідь російській армії на удари по Херсону та селах Херсонщини.

У своєму відеозверненні він нагадав, що сьогодні - річниця звільнення Херсону. Президент висловив вдячність усім, хто згадував, як херсонці протистояли окупанту, як чекали на повернення українського прапора і як зустрічали українських воїнів.

Зеленський зауважив, що напередодні він підписав указ про державні нагороди для воїнів та цивільних, які відзначилися саме там - при захисті Херсонщини.

Разом із воїнами в цьому указі також відзначені працівники органів місцевої влади. Президент пояснив, що це, зокрема, люди, які "не полишили своїх громад, допомагали захисту від окупантів, допомагали спротиву".

"Звичайно, наші Сили безпеки і оборони дадуть відповідь російській армії на удари по Херсону і селах Херсонщини.Так, як це завжди відбувається. Цей тиждень показав, що й у Чорному морі, і на території Криму, і будь-де іще ми дістанемо окупанта. І слава всім нашим хлопцям, які саме так повертають Україні справедливість", - сказав Зеленський.

Зеленський нагадав РФ, що ЗСУ поруч з Кримом

11 листопада президент Зеленський у своєму відеозверненні нагадав, що сьогодні - перша річниця звільнення Херсона від російської окупації.

Він згадав про те, що Збройні сили України вже поруч з тимчасово окупованим Кримом, та закликав українців дякувати усім причетним до майбутньої перемоги.

Сьогодні ж, близько 15:00, внаслідок влучання засобів ураження поблизу багатоквартирного будинку в Херсоні поранення різного ступеня тяжкості отримали троє людей - дві жінки та чоловік. Травми чоловіка виявились несумісними із життям, він помер у лікарні.

Згодом ще одна жінка потрапила під обстріл з боку російських ворожих військ у центрі Херсона. Вона в лікарні з осколковими пораненнями правих стегна та плеча.

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