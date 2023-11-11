Чоловіку не змогли врятувати життя лікарі.

В Херсоні нові трагедії через сьогоднішню атаку РФ: в лікарні від поранення помер чоловік, також чимало людей постраждало під час обстрілу.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі Офісу генерального прокурора, за даними слідства, в одному з районів обласного центру ворожий снаряд влучив у приватний будинок. Там сталася пожежа, але, на щастя, жителі домоволодіння не постраждали. Але є поранені внаслідок інших обстрілів.

"Близько 15:00 внаслідок влучання засобів ураження поблизу багатоквартирного будинку поранення різного ступеня тяжкості отримали троє містян - дві жінки та чоловік. За уточненими даними, травми чоловіка виявились несумісними із життям. Він помер у лікарні", - повідомили у прокуратурі.

Зазначається, що на місцях подій прокурори з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури було розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Крім того, начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що до однієї з херсонських лікарень була також ушпиталена 38-річна жінка з осколковими пораненнями правих стегна та плеча.

"Вона потрапила під обстріл з боку російських ворожих військ у центрі Херсона більше години тому", - написав він.

Сьогодні Україна шанує першу річницю звільнення Херсона

11 листопада, президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні нагадав, що сьогодні - перша річниця звільнення Херсона від російської окупації.

Він згадав про те, що Збройні сили України вже поруч з тимчасово окупованим Кримом, та закликав українців дякувати усім причетним до майбутньої перемоги.

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